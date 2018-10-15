Beşiktaş'tan son dakika haberleri

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Yıldız oyuncu, “Beşiktaş’ın Flamengo ile görüşme halinde olduğunun farkındayım. Şu an Beşiktaş’ın futbolcusuyum. Daha önce de bu durumlar konuşuldu ancak kulübüme saygı duymalıyım. 2 yıl önce Brezilya’yı ziyaret ettim ve gerçekten çok eğlenmiştim. Flamengo elbette ülkedeki en büyük kulüplerden biri. Belki bir gün oynamak kısmet olur” cevabını verdi.