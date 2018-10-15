Beşiktaş'tan son dakika haberleri

Beşiktaş’ın daha önceki kiralama teklifini ‘Konuşmak için erken’ diyerek öteleyen Hollandalı futbol adamı, yönetimden rakam istedi. Görüşmeler başladı. Kulüpler anlaşırsa Cenk Tosun ocakta çubukluyu giyecek! Öte yandan Babel, Gökhan Töre ve Brahimi konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor!
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Ara dönemde yapılacak forvet takviyesi için ilk sırada olan Cenk Tosun’da işler gittikçe ciddileşiyor.
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Bu sezon Everton’da 10 maçta sadece 1 gol atınca yedek soyunmaya başlayan 27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında gönderilebileceği İngiliz basınında sık sık konuşuluyordu.
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Hatta Beşiktaşlı yöneticiler, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ada’ya çıkarma yaparak Cenk’in kiralanması için Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile masaya oturmuştu.
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O görüşmede “Bunu konuşmak için erken” diyen Hollandalı futbol adamının geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılara mesaj gönderip kiralama konusunda önerecekleri ücreti sorduğu bildirildi.
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Rakam konusunda net bir bilgiye ulaşılamazken, görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında. Cenk’in istenen seviyeye gelememesi halinde Everton’ın yeni bir forvet takviyesi yapacağı belirtiliyor. Bu durumda milli yıldız yeniden çubukluyu giyebilir. (Fotomaç)
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BRAHİMİ BOMBASI
Beşiktaş'ın Yacine Brahimi aşkı yeniden alevlendi. Siyah-Beyazlılar, Başkan Fikret Orman’ın 2 yıl önce Porto’dan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar’la birlikte transfer etmek istediği ancak alamadığı 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu için bir kez daha düğmeye bastığı ortaya çıktı.
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Yönetim, Başkan Orman’ın talimatıyla Porto ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Brahimi’nin menajeri Luis Alonso’yu İstanbul’a davet etti.
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Menajer Alonso ile Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan yıldız oyuncunun şartlarını masaya yatıracak olan Beşiktaş’ın bu transfer için tüm imkanları zorlayacağı bildirildi.
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Kartal, Portekiz kulübü ile bonservis konusunda anlaşabilirse Orman’ın “Avrupa’da en beğendiğim isimlerden biri” diye nitelendirdiği Brahimi’ye Ocak’taki ara transfer döneminde anlaşamazsa, sezon sonunda renklerine bağlayacak.
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BABEL'DEN AYRILIK SİNYALİ
Ülkesi Hollanda’nın Almanya ile oynayıp 3-0 kazandığı maçtaki performansı ile göz dolduran Babel’e karşılaşma sonrası Flamengo soruları soruldu.
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Yıldız oyuncu, “Beşiktaş’ın Flamengo ile görüşme halinde olduğunun farkındayım. Şu an Beşiktaş’ın futbolcusuyum. Daha önce de bu durumlar konuşuldu ancak kulübüme saygı duymalıyım. 2 yıl önce Brezilya’yı ziyaret ettim ve gerçekten çok eğlenmiştim. Flamengo elbette ülkedeki en büyük kulüplerden biri. Belki bir gün oynamak kısmet olur” cevabını verdi.
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GÖKHAN TÖRE İSPANYA YOLCUSU
Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulmasına rağmen fazla şans bulamayan ve özellikle uzun süre sahalardan uzak kaldığı için fiziksel olarak hazır duruma gelmediği gözlemlenen Gökhan Töre’nin, U21 maçındaki hareketlerine Şenol Güneş sinirlendi.
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Tavırları nedeniyle başarılı kanat oyuncusunun artık formayı kapma şansının çok zor olacağı öğrenildi. Sezon sonunda Siyah-Beyazlı Kulüple olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, menajerinden devre arası takım bulması konusunda istekte bulundu.
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900 BİN EURO TASARUF YAPILACAK
Töre’nin menajeri, bazı İspanyol ekipleriyle görüşmeler yaptı. Olumlu geçen görüşmelerin devre arasında netleşmesi bekleniyor. Gökhan Töre, yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanıyor.
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Ocak ayında yollar ayrılırsa Siyah-Beyazlı kulüp 900 bin euro tasarruf edecek. Ayrıca Beşiktaş’ın olası transferde az da olsa bir bonservis bedeli alması bekleniyor. Töre, bu sezon 8 haftalık lig sürecinde sadece 1 dakika görev aldı. Avrupa arenasında 5 maçta oynadı. (Akşam)
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