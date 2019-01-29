ORTA SAHAYA BİR GENÇ DAHA: ORKUN KÖKÇÜ
Sezon başında alınan Dorukhan Toköz'ün muhteşem performansıyla mest olan Beşiktaş, orta sahaya bir genç yıldızı daha kazandırmak üzere...
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Orkun Kökçü, Siyah-Beyazlı formayı giymeye çok yakın.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ailecek Beşiktaşlı olduklarını açıklayan genç yetenek için görüşmelerde sona gelen Beşiktaş, bu transferi perşembe gününe kadar bitirmeyi amaçlıyor.
Feyenoord'la yapılan görüşmelerde 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda indirim talep eden Siyah-Beyazlılar'ın 1 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Q7 GİDİYOR O GELİYOR!
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor...
Siyah-Beyazlılar, kanat takviyesi için arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.
Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için temaslarda bulunan Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncuyu ikna etme konusunda önemli yol kat etti.
Quaresma'nın ayrılığı sonrası transfer olması halinde banko oynayacak olan genç oyuncunun bu nedenle ilk başta soğuk baktığı öneriyi kabul etmek üzere olduğu bildirildi.
Kartal'ın kurmayları, Tottenham'la da kiralama konusunda anlaşmaya varırken satın alma opsiyonunun uygun bir noktaya çekilmesi için görüşmeler devam ediyor.
N'Koudou'nun bir aksilik olmaması halinde çarşamba ya da perşembe günü Türkiye'ye gelip imza atması bekleniyor.
VIDA GİDERSE SERDAR AZİZ
Siyah-Beyazlı takımda Avrupa ekiplerinin radarında olan Domagoj Vida için teklifler gelmeye devam ediyor.
Fransa ekibi Monaco'nun devre arasının başında yoklama yaptığı Hırvat stoper için İtalya ekipleri de sıraya girdi.
Sky Italia'nın haberine göre Roma ve Inter, Vida için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-Beyazlılar, henüz resmi bir teklif ulaşmasa da 12-13 milyon Euro'luk bir teklif halinde Vida'yı satmaya sıcak bakıyor.
Ancak savunmada doğacak açık için de alternatif isimler hazırlanıyor.
Kartal, Vida'nın gitmesi halinde ilk olarak Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Serdar Aziz'i gündeme alacak.
Fenerbahçe'nin de çok istediği ve el sıkıştığı tecrübeli futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis talep etmesi görüşmeleri tıkamıştı.
Beşiktaşlı kurmaylar, Vida'nın iyi bir teklifle satılması halinde, buradan gelecek paranın bir kısmıyla Serdar Aziz için Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor.
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