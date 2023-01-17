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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar için geri sayımını sürdürürken stoper ve kanat için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    HOLLANDALI futbolcu Wout Weghorst’un, Manchester United’a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş’ta gündem Vincent Aboubakar. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Siyah-Beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor. Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Beşiktaş’a gelmek isteyen Aboubakar’ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor.  Ardından İstanbul’a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş’a imzayı atacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    30 yaşındaki golcü oyuncu ile yapılan son görüşmede 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro ücret konusunda anlaşma sağlandı. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Tecrübeli oyuncunun ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı. 30 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon oynadığı 12 maçta 4 gol, 2 asislik performans sergiledi. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Aboubakar, Kamerun Milli Takımı’nda oynadığı 95 maçta 35 gol atma başarısı gösterdi. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    TORMENA'DA FARK İNİYOR!

    BEŞİKTAŞ, transfer etmek istediği Braga stoperi Tormena için girişimlerini sürdürüyor. Braga ile yapılan bonservis pazarlıklarında fark 1 milyon euroya kadar indi. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    27 yaşındaki Brezilyalı stoperin Braga ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Tormena, bu sezon oynadığı 23 maçta bin 918 dakika sahada kaldı. Brezilyalı, bu sürede 1 gol atma başarısı gösterdi. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    BOUPENDZA İÇİN GÖZLER ONDA!

    Beşiktaş, NTV Spor'da yer alan habere göre Aaron Boupendza için de görüşmelere başladı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Kevin N’Koudou’nun takımdan ayrılma ihtimali sonrası Boupendza ile temasa geçen Beşiktaş, Gabonlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Siyah beyazlılar, Al-Shabab forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

     

    Suudi Arabistan ve Katar liglerinden teklif alan N’Koudou, devre arası Beşiktaş’a veda edebilir. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Sözleşme uzatmayan Kamerunlu oyuncunun ayrılığının gerçkeleşmesi halinde Boupendza için girişimler hızlanacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    2020-2021 sezonunda Hatayspor forması giyen ve 22 gol ile Süper Lig gol kralı olan Boupendza, daha sonra Katar ekibi Al-Arabi’ya transfer oldu.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için yoğun temas

    Bu sezon başında Al-Shabab’ın 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu, oynadığı 7 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

     

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