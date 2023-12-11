Beşiktaş'tan stopere Francisco Calvo hamlesi!
Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'de de zirvenin 14 puan gerisine düşen Beşiktaş, transferde düğmeye bastı. İlk olarak stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı savunma oyuncusu Fransciso Calvo'yu gündemine aldı.
Kötü gidişatın sürdüğü Beşiktaş'ta son alınan kararla birlikte Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kadro dışı bırakılırken, transfer çalışmaları da resmen başladı.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba önderliğinde kadroya yapılacak takviyeler konusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak stoper transferi için düğmeye bastı.
Transferde ilk etapta bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah-beyazlı ekip, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo'yu gündemine aldı.
Kosta Rika Milli Takımı'yla son Dünya Kupası'nda da görev yapan 31 yaşındaki stoper, golcü kimliği ile de ön plana çıkıyor.
Milli takımında 89 maça çıkan Calvo, savunma bölgesinde görev yapmasına karşın 11 gol kaydetti.
Sözleşmesi gereği 11 Ocak 2024'te bonservisini eline alacak olan tecrübeli stoper Calvo'ya, Arabistan ve Meksika kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.