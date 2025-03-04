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        Beşiktaş'tan The Sun'a cevap: Kartal gözlerimiz var

        Beşiktaş'ın kulüp armasını yenilemesini mercek altına alan The Sun'a, Siyah-Beyazlı kulüpten cevap geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:32
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        Beşiktaş'tan The Sun'a cevap!
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        İngiliz basınından The Sun, Beşiktaş'ın kulüp armasını yenilemesini mercek altına aldı.

        Haberde, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir" yorumu dikkat çekti.

        Beşiktaş Kulübü ise, İngilizce hesabından bu açıklmaaya cevap verdi.

        Siyah-Beyazlılar, X'te The Sun'ın paylaşımını alıntılayarak, "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." notunu paylaştı.

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