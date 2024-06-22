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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer haberleri için açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan transfer haberleri için açıklama!

        Beşiktaş'tan, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:02
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        Beşiktaş'tan transfer haberleri için açıklama!
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        Beşiktaş Kulübü, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

        Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        "Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

        Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.

        Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı yaratan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız.

        Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir."

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