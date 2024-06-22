Beşiktaş'tan transfer haberleri için açıklama!

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.