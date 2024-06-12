Beşiktaş'tan Van Bronckhorst açıklaması: Geliş ve imza töreni tarihleri belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yarı İstanbul'da olacağı açıklandı. Hollandalı teknik adam için 14 Haziran Cuma günü ise bir imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş'ın, Van Bronckhorst'un geliş tarihi ve imza töreniyle ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır.

Giovanni van Bronckhorst için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."