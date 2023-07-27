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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Tirana maçı CANLI YAYIN! Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda? BJK ilk 11 ve kadrosu... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Tirana maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Tirana maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk ediyor. Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Beşiktaş Tirana maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 19:54
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        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkıyor.

        STAT: Beşiktaş

        HAKEM: Daniel Schlager (Almanya)

        SAAT: 21.00

        YAYIN: S Sport Plus

        Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

        Tirana: Selmani, Najdovski, Abazaj, Jonuzi, Hasani, Lushkja, Latifi, Doka, Pergjoni, Hila, Hoxhallari

        RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA

        Tirana ile Beşiktaş arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

        ARNAVUT RAKİPLERE KARŞI 4'TE 4 YAPTI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu maça kadar Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

        Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

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        2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

        3 MAÇLA SEZONA HAZIRLANDI

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı. Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

        TIRANA 1. TURDAN BAŞLADI

        Beşiktaş'ın rakibi Tirana, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan dahil oldu. Bu turda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla eşleşen Tirana, rakibine 1-1 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük sağlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

        Arnavutluk Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı (26) Tirana'nın kadrosunda bir dönem Menemenspor ve Boluspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani ile İstanbulspor'da oynayan Kristal Abazaj bulunuyor.

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