        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş topla oynayınca kazanamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş topla oynayınca kazanamıyor!

        Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde topla rakibinden fazla oynadığı maçlarda sıkıntı yaşadı. Siyah-beyazlılar, topla oynamada üstün olduğu 5 maçın 4'ünde puan kaybı yaşadı.

        Giriş: 28.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:24
        Beşiktaş topla oynayınca kazanamıyor!
        Beşiktaş, Alanyaspor karşısında yüzde 63'lük topla oynama ile 2-0, Göztepe deplasmanında yüzde 70'lik topla oynama ile 3-0 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlıların evinde 2-1 mağlup olduğu Gençlerbirliği maçında topla oynama oranı yüzde 63 olurken Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise oran yüzde 66 oldu.

        Buna karşılık sadece yüzde 53 topla oynadığı Başakşehir maçını 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, diğer maçlarda ise topla oynamada rakibine üstünlük kuramadan puanları topladı.

        Kayserispor ile oynanan ve 4-0 kazanılan erteleme maçında yüzde 50 topla oynayan Beşiktaş'ta bu oran 2-1 kazanılan Kocaelispor maçında yüzde 42, 1-1 biten Galatasaray derbisinde yüzde 50 ve 2-0 kazanılan Konyaspor maçında yüzde 29 oldu.

        Beşiktaş, oyuna hakim gözüktüğü maçlarda rakip savunmayı aşmakta zorlanırken teknik heyet de bu soruna çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.

