Beşiktaş topla oynayınca kazanamıyor!

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında yüzde 63'lük topla oynama ile 2-0, Göztepe deplasmanında yüzde 70'lik topla oynama ile 3-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların evinde 2-1 mağlup olduğu Gençlerbirliği maçında topla oynama oranı yüzde 63 olurken Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise oran yüzde 66 oldu.

Buna karşılık sadece yüzde 53 topla oynadığı Başakşehir maçını 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, diğer maçlarda ise topla oynamada rakibine üstünlük kuramadan puanları topladı.