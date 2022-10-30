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Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci sezonu başlarken siyah-beyazlılar Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Mücadele öncesinde Şenol Güneş'e ise sevgi seli vardı! İşte Beşiktaş - Ümraniyespor mücadelesinin detayları ve ekranlara yansımayan o anlar

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  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ikinci döneminin ilk maçına çıktı.

     
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda göreve getirilen Şenol Güneş, ikinci dönemine Ümraniyespor önünde start verdi.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Bu karşılaşma aynı zamanda deneyimle teknik direktörün siyah-beyazlı takımda 200. resmi maçı oldu.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Dört sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş, bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi almıştı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Teknik direktör Şenol Güneş, takımını Ümraniyespor karşısına değişiklikler yaparak çıkardı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Kalede Mert Günok'u görevlendiren Güneş, Ersin Destanoğlu'nu ise yedek kulübesine çekti. Güneş'in bu hamlesiyle Mert Günok, bu sezon ilk kez görev aldı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Geçen sezon Bitexen Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 yıldır siyah-beyazlı takımdan ayrı kalmıştı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Siyah-beyazlıların savunma hattını Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku dörtlüsüyle kuran Güneş, orta sahayı Josef, Salih Uçan ve Gedson'dan oluşturdu. Güneş'in hücumdaki tercihi ise Dele Alli, Cenk Tosun ve Wout Weghorst oldu.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Sezon başında siyah-beyazlı takıma yeniden transfer edilen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez başlangıç 11'inde şans buldu.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Eski teknik direktör Valerien Ismael tarafından ilk 11'e alınmayan golcü oyuncu, Güneş'in gelmesiyle birlikte kadroya girdi.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Cenk Tosun, bu sezon 143 dakika sahada kalırken sadece 1 gol atmıştı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Sakatlığı nedeniyle 2 hafta siyah-beyazlı takımdan ayrı kalan Romain Saiss, Ümraniyespor maçıyla yeniden kadroya döndü.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Saiss, sakatlığı sürecinde Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında görev yapamamıştı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı kutlandı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Vodafone Park'ta kapalı olarak adlandırılan tribününün tamamını kapsayacak şekilde Türk Bayrağı açılırken, taraftarlara da ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

    Siyah-beyazlı takım ise ısınmaya "Ben olmasam ne olur demeyin, siz varsanız çok şey olur. AFAD gönüllüsü ol." yazılı pankartla çıktı.
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!
  • Beşiktaş Ümraniyespor maçında ekranlara yansımayan görüntüler!

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