Beşiktaş üstünlüğü koruyamadı!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalarak zirve yarışında yine önemli bir puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder ile öne geçtiği maçta Winck'e engel olamazken zirveyle puan farkı da 11'e yükseldi.

Beşiktaş ligdeki son 4 maçında da öne geçen taraf olsa da sadece bir kez kazanabildi. Konyaspor'u erteleme maçında deplasmanda 2-0 yenen siyah beyazlılar, diğer 3 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. Milli ara öncesindeki derbide Galatasaray deplasmanında üstünlüğü bulan siyah-beyazlılar, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen 1-1'lik skora razı oldu.