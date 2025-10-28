Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş üstünlüğü koruyamadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş üstünlüğü koruyamadı!

        Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında öne geçen taraf olsa da sadece 1 kez kazanabildi. Siyah-Beyazlıların diğer üç maçta kayıp 7 puan oldu.

        Giriş: 28.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş üstünlüğü koruyamadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalarak zirve yarışında yine önemli bir puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder ile öne geçtiği maçta Winck'e engel olamazken zirveyle puan farkı da 11'e yükseldi.

        Beşiktaş ligdeki son 4 maçında da öne geçen taraf olsa da sadece bir kez kazanabildi. Konyaspor'u erteleme maçında deplasmanda 2-0 yenen siyah beyazlılar, diğer 3 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı.

        Milli ara öncesindeki derbide Galatasaray deplasmanında üstünlüğü bulan siyah-beyazlılar, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen 1-1'lik skora razı oldu.

        Gençlerbirliği karşısında öne geçse de 3 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında da öne geçip rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

        Beşiktaş böylece öne geçtiği son 4 maçın 3'ünde 7 puanlık kayıp yaşamış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor