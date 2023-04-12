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Beşiktaş: 2 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibini 2-0 etti. Kartal'da goller Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou'dan geldi

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  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Roman Saiss, Umut Meraş, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Alexandru Maxim, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise Grbic, Doherty, Witsel, Marco, Reguilon, Kondogbia, Lemar, Barrios, Saul, Correa ve Carlos Martin 11'iyle sahada yer aldı.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı Gedson Fernandes'in 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    İkinci yarıda Beşiktaş'ta Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Kevin N'Koudou, Aytuğ Kömeç ve kaleci Emre Bilgin oyuna dahil oldu.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Arjantinli teknik direktör Diego Simeone ise 65. dakikada kaleci Grbic dışında tüm oyuncuları değiştirdi.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Mücadelenin 88. dakikasında N'Koudou sahneye çıktı ve siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Müsabakanın bilet satışından elde edecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullar için kullanılacak.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    İki takım oyuncularının özel maçta giydiği formalar, "kartalyuvasi.com.tr" internet sitesi üzerinden açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

    Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin futbolsever takip etti. Beşiktaş taraftarı, maçın ardından Atletico Madrid takımı lehine tezahüratta bulundu.
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

     

     
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri
  • Beşiktaş ve Atletico "Together for Türkiye" dedi! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı golleri

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