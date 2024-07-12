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        Beşiktaş ve Cenk Tosun anlaşamadı! Fenerbahçe...

        Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Fenerbahçe ise milli golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:35
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        Beşiktaş ile anlaşamadı! Fenerbahçe...
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        Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

        Milli oyuncunun siyah-beyazlı formayla kariyeri sona ererken gözler de Fenerbahçe iddialarına çevrildi.

        Fenerbahçe'nin Cenk Tosun konusunda çok istekli olduğu ve Beşiktaş gelişmesinin ardından görüşmelere hız verildiği öğrenildi.

        Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

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