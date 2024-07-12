Beşiktaş ve Cenk Tosun anlaşamadı! Fenerbahçe... Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Fenerbahçe ise milli golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Habertürk Giriş: 12.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL