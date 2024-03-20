Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde! Transfer yarışı...
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk yolunda liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Avrupa'dan flaş bir iddia geldi.
Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.