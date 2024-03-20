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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde! Transfer yarışı... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde! Transfer yarışı...

        Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk yolunda liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Avrupa'dan flaş bir iddia geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:00
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        Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.

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        Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.

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        Haberde ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi.

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        Cedric Soares, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta 193 dakika süre aldı. Portekizli sağ bek, gol ve asist katkısı üretemedi.

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