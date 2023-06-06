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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, ön libero konusunda karşı karşıya geldi. İşte sıcak transfer gelişmesi...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray için flaş bir haber ortaya atıldı.
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Footballscotland'da yer alan haberde Rangers teknik direktörü Michael Beale'nin, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Glen Kamara ile yakından ilgilendiğini bildirdiği ifade edildi.
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Haber 27 yaşındaki ön libero'nun yaz aylarında takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terleten oyuncunun son zamanlarda transferde pek çok takımın ilgisini çektiği ve Ligue 1 ekibi Nice'in de oyuncu için transfer hamlesinde bulunabileceği bildirildi.
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    GLEN KAMARA KİMDİR?

    Glen Kamara futbola İngiltere'nin Southend takımının altyapısında başladı.
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Ardından Arsenal altyapısının yolunu tuttu. İlk olarak ise profesyonel kariyerine bir başka İngiliz ekibi olan Colchester'de başladı.

     
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Sonraki durağı ise İskoç ekibi Dundee FC oldu. Dunde FC'den ise 2019 kış transfer döneminde Glasgow Rangers'a katıldı. 

     
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

    Aslen Sierra Leoneli uyruklu olan futbolcu Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terletiyor.
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş
  • Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş

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