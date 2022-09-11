Beşiktaş ve Ismael ilkin peşinde!

Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü deplasmanda yenen Beşiktaş'ta gözler yarın oynanacak Başakşehir maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, kazanarak 5. galibiyetini almayı ve zirve yarışında kritik bir virajı dönmeyi hedefliyor.

ISMAEL'İN GÖZÜ 4'TE

Beşiktaş'ta son 3 maçını kazanan Valerien Ismael, 4. galibiyetini alarak seriyi sürdürmenin peşinde. Beşiktaş, Başakşehir'i yenmesi halinde 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında üst üste 6 maç kazanan Sergen Yalçın'dan bu yana ilk 4 maç üst üste kazanmış olacak.

İLK YARIDA YOĞUN BASKI

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, zorlu maçta yine ilk yarıda kilidi çözmenin peşinde. Taraftar desteğine güvenen Ismael, ilk 45'te gol bulup Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin gardını düşürmeyi planlıyor. Beşiktaş oynadığı son 4 maçta 13 gol atarken bunların 10'u ilk yarılarda geldi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İLKİN PEŞİNDE

Valerien Ismael, ligde henüz gol yemeyen Başakşehir'le ilgili de golcülere talimatlarını iletti. Rakip savunmayı mercek altına alan Fransız hoca, rakibine ligdeki ilk golü atmayı ve ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.