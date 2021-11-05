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Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Atakaş Hatayspor'a yenilen Beşiktaş, 12. haftada Trabzonspor ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Batshuayi ve Can Bozdoğan yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu

Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

SON 6 MAÇTA 3 YENİLGİ

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarın kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

EVİNDEKİ 6 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı.

İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

LİGDE 7 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.

BATSHUAYI VE CAN BOZDOĞAN SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı.

Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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