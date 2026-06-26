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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven: EuroLeague'de ilk hedef play-off

        Özkan Arseven: EuroLeague'de ilk hedef play-off

        Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, siyah-beyazlı takımın yeniden EuroLeague'e katılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Arseven, "Alt sıralarda averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz play-off'lar" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "EuroLeague'de ilk hedef play-off"

        Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, EuroLeague'de üst sıraları hedefleyeceklerini söyledi.

        Özkan Arseven, yaptığı açıklamada, EuroLeague'de başarılı olmanın önemine değinerek, "Alt sıralarda averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz play-off'lar, sonrasında şampiyonluk yolu Beşiktaş'ı bekliyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        EuroLeague'de başarının bütçeye bağlı olduğunu da vurgulayan Özkan Arseven, "Dün akşam başkanımız Serdal Adalı ile de telefonda bir görüşme yaptık. Yurt dışında olduğum için yüz yüze görüşemedik. Başkanımız da sponsorlar konusunda bize büyük destek verecek. İyi sponsorlarla çok başarılı bir takım kurma hedefimiz var. Dusan Alimpijevic, Nedim Yücel ve basketbol yönetim kurulu, Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirecektir." diye konuştu.

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