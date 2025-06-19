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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş, Zeynep Üzen'i açıkladı - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş, Zeynep Üzen'i açıkladı

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:06
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        Beşiktaş, Zeynep Üzen'i açıkladı!
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        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan voleybolcu, 2019-2020-2023-2024 sezonlarında American University Eagles'ta forma giydi.

        Siyah-beyazlı kulüp transferi "Zeynep Üzen'e; Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle açıkladı.

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