Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ın 2’nci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı ile dünyaevine girdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın 2’nci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı ile dünyaevine girdi

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı; iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüseyin Yücel dünyaevine girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı’nın düğün töreni İstanbul’da gerçekleşti. Tören, Adalı ve Yücel aile üyelerinin yanı sıra iş, eğitim ve spor dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Beşiktaş yönetiminin de tam kadro bulunduğu gecede, çiftin nikâh şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı.

        Kokteyl ile başlayan gece, nikâh töreni ve yemekle devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark