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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş’ın, Konferans Ligi’ndeki konuğu Lugano - Futbol Haberleri

        Beşiktaş’ın, Konferans Ligi’ndeki konuğu Lugano

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, yarın sahasında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile mücadele edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:19
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        Beşiktaş'ın konuğu Lugano
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında FC Lugano'yu konuk edecek. Yarın Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak müsabaka 19.45’te başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı. Grubun ilk maçında Kartal, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı.

        Avrupa'da 238. karşılaşma

        Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 238. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 237 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 311 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 350 gol gördü.

        Bu sezon namağlup

        Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge’la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü.

        Şenol Güneş rekoru egale etmek istiyor

        Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

        2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.

        Cenk Tosun en golcü olmak için sahaya çıkacak

        Siyah-beyazlı ekipte Avrupa’da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu’nu 12’şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

        Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu’nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş’ın, Avrupa’daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.

        David Fuxman düdük çalacak

        Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak.

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