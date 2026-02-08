Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 13 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti.

Kartal, ligde 10 ve Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere oynadığı son 13 karşılaşmada kaybetmedi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor’la da berabere kaldı.