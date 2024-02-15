Beşiktaşlı Al-Musrati'den Fenerbahçe itirafı!

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK"

"Burada herkese Musrati’nin nasıl bir futbolcu olduğunu göstermem gerekiyor" diyen Libyalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Portekiz’den bilenler vardır ama hedefim önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi’nde olmak."