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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcular Bolu'yu unutmadı - Futbol Haberleri

        Beşiktaşlı futbolcular Bolu'yu unutmadı

        UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayan Beşiktaş'ta futbolcular, karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı. Siyah-beyazlılar ısınmaya üzerinde "Başımız sağ olsun" yazılı siyah pankartla çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:53
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        Beşiktaşlı futbolcular Bolu'yu unutmadı
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        Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmak için sahaya, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına ‘Başımız sağ olsun’ pankartıyla çıktı.

        Siyah-beyazlı oyuncuların bu davranışı tribünlerden de alkış aldı.

        SAYGI DURUŞU VE 1 DAKİKALIK SESSİZLİK

        Karşılaşma öncesi Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ayrıca Tüpraş Stadyumu’nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar da santrayla birlikte 1 dakika boyunca sessiz kaldı.

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