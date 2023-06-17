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Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, İtalyan ekibi Lazio'nun gündemine gelirken, teklif edilecek rakam da ortaya çıktı.

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  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Beşiktaş'ın bu sezonki en etkili isimlerinden olan Gedson Fernandes, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına girdi.
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Bu kulüplerden en ciddi olan İtalyan ekibi Lazio...
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Özellikle teknik direktör Maurizio Sarri'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Portekizli orta saha için İtalyan kulübü kaynak yaratmayı planlıyor. 
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Lazio, Gedson Fernandes'i transfer etmek için takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun takımdan ayrılmasını bekliyor. 
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün başkanı Claudio Lotito, Gedson için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kâr edecek.
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Luis Alberto için ise Lazio, 10 milyon Euro istiyor.
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    24 yaşındaki Portekizli orta saha, bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 7 asist yaptı.
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

    Gedson'un Beşiktaş'la sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
  • Beşiktaşlı Gedson Fernandes için İtalya'dan dev teklif geliyor!

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