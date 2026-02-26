Beşiktaşlı ünlüler bir araya geldi

Canlı
        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen iftar yemeğinde, Engin Akyürek, Yılmaz Erdoğan, Zafer Algöz, Melek Mosso, Esra Erol ve Mustafa Topaloğlu gibi Beşiktaşlı ünlü isimler bir araya geldi

        Giriş: 26.02.2026 - 22:22
        Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde camianın ünlü isimlerini bir araya getirdi.

        Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen bu geceye sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda Beşiktaşlı ünlü isim katıldı.

        Davetliler arasında; Engin Akyürek, Yılmaz Erdoğan, Zafer Algöz, Melek Mosso, Esra Erol ve Mustafa Topaloğlu gibi isimler yer aldı.

        Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh oldu.

        Ünlü futbolcu, etkinliğe katılan konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

