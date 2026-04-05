Beşiktaş’ta Ndidi cezalı duruma düştü
Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Wilfred Ndidi, Süper Lig'in 29. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 05.04.2026 - 22:35
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılarda Ndidi, 52. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Ndidi, ligde diğer kartlarını Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında görmüştü.
