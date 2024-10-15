Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Bir programa yerleşen adaylar için sırada kayıt süreci var. Bire bir kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre BESYO kayıtları için beklenen gün geldi. Peki, ÖZYES BESYO kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 BESYO kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi.