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Beyaz eşya satışları 2020'de yüzde 16 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD),2020 yılının sektör değerlendirmesini gerçekleşti. TÜRKBESD verilerine göre üye firmaların 6 ana üründeki Türkiye satışları pandemi koşullarına rağmen bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 oranında arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2019 yılına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "COVID-19 kısıtlamaları ve pandeminin genel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın beyaz eşya sektörü zor bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktı. Artan hijyen ihtiyacı, zamanımızın büyük çoğunluğunu evlerde geçirmemiz ve konut satışlarındaki artış beyaz eşyaya talebi artırdı" dedi.

Beyaz eşya satışları 2020'de yüzde 16 arttı - haberler

Türkiye’nin eyaz eşya firmalarını temsil eden Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD),sektörün 2020 yılı üretim ve ihracat sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, TÜRKBESD üyesi firmaların Türkiye satışları 6 ana ürün grubunda bir 2019 yılına göre yüzde 16 oranında arttı. İhracat geçen yıl ile paralel seyrederken sektörün üretimi yüzde 3 oranında artış gösterdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi ve sektörle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

'EVDE GEÇİRİLEN SÜRE SATIŞLARA YANSIDI'

Dinçer, 60 bin doğrudan 600 bin dolaylı istihdam sağlayan Türkiye Beyaz Eşya Sektörünün güçlü ihracatı ile dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör olduğunu vurguladı.

Beyaz eşya üretiminin yüzde 75’inden fazlasını 170 ülkeye ihraç eden Türkiye’nin Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü olduğun hatırlatan Dinçer, 2020 rakamları ile ilgili olarak, "COVID-19 kısıtlamaları ve pandeminin genel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın beyaz eşya sektörü zor bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktı. Artan hijyen ihtiyacı, zamanımızın büyük çoğunluğunu evlerde geçirmemiz ve konut satışlarındaki artış beyaz eşyaya talebi artırdı. Ocak-Aralık 2020 döneminde 6 ana üründe Türkiye satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 7 milyon 750 bin adet olarak gerçekleşti. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız 2019 yılının yüzde 4 üzerinde gerçekleşerek 30 milyon adet seviyesine yaklaştı" dedi.

'STA'YI GÜNCEL TUTMAK ÖNEMLİ'

Sektörün ihracatının son 20 yılda 10 kat arttığının altını çizen TÜRKBESD Başkanı Dinçer, Türkiye ile en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık ile arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imzalanarak yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dinçer, "Birleşik Krallık’la imzalanan STA, Türkiye Beyaz Eşya üreticilerinin uluslararası rekabet gücünün korunması ve pandemi sonrası normale dönüşü hızlandırmak adına büyük önem taşımaktadır. Mevcut STA’mızın, önümüzdeki süreçte küresel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fırsatların değerlendirilmesine imkân verecek şekilde güncel tutulması önemlidir. Bu noktada, Bakanlığımız ile iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha dile getirmek isteriz" diye konuştu.

'UZAKTAN ÇALIŞMA EN AZ YÜZE 50 OLARAK UYGULANSIN'

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sultar ise, pandemi ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için uzaktan çalışma düzenlemelerinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ar-Ge ve Tasarım merkezleri için belli oranlar içerisinde uzaktan çalışmanın önünün açılmasını öngören “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini” memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte tasarım, analiz, yazılım gibi konularda daha çok verim alınabilmesi için taslakta belirtilen oranların artırılarak COVID-19 sonrasında da uzaktan çalışmanın en az yüzde 50 olarak uygulanması ve bu oranın yüzde 75’e kadar artırılabilmesi konusunda ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

'ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLER TASSARRUFA KATKI SAĞLAR'

Sektörün 2020 sonuçlarının açıklandığı toplantıda dijital dönüşüm ve AB yeni enerji etiketine uyum çalışmalarına da değinildi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı, yüksek enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının hem bireysel hem de milli tasarrufa katkı sağlayacağını belirtti.

Özkadı, yeni enerji etiketi uygulaması hakkında da bilgi verdi. İlk etapta yeni enerji etiketi uygulamasının bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı ürün gruplarında başlayacağını belirten Fatih Özkadı, "Bu ürün gruplarında A+’dan A+++’ya şeklinde ifade edilen enerji verimliliği işaretleri A’dan F’ye kadar olan harflerle ifade edilmeye başlayacaktır. Tüketicilerimize, bilinçli seçim yapabilmeleri için ürünlerin üzerindeki enerji tüketimi değerlerini incelemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

'YASSI ÇELİK TEDARİKİNDE SIKINTILAR VAR'

Toplantıda TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde son dönem yaşanan sıkıntıların beyaz eşya üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

Yavuz, "Yurt içinde yassı sac vergilerinin yarattığı etki ile piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergi oranı doğrultusunda piyasa fiyatları artmaktadır" dedi.

Avrupa Birliği tarafından başlatılan anti-damping önleminin ardından Türkiye’de yakın zamanda yassı sıcak sac için açılan anti damping soruşturmasının kaygı yarattığını da ifade eden Yavuz, "Gümrük birliğinin modernizasyonu vizyonu ve sektörümüzün birinci ihracat pazarının AB olması sebebiyle, misilleme olarak algılanabilecek yaklaşımların ihracata olumsuz etki etme riski olduğunu düşünüyoruz. Sektörün olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının gözden geçirilmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

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