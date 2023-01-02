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Seçili ürünlerde 20 yıl garanti uygulaması

Samsung, seçili buzdolabı, çamaşır ve kurutma makinelerinde ‘20 yıl garanti’ uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

Beyaz eşyada Türkiye'de bir ilk
HABERTURK.COM / Ajanslar

Samsung, beyaz eşya ürünlerindeki dayanıklılık vaadini şimdi Türkiye’de bir ilke imza atarak taçlandırıyor. Dijital Inverter Kompresörler (DIT Compressor) ve Dijital Inverter Motorlar (DIT Motor) özelinde seçili buzdolabı, çamaşır ve kurutma makinelerinde 20 yıl garanti sunuyor.

Bugüne kadar sunulmuş en kapsamlı garanti programı olan ‘20 yıl garanti’ uygulaması, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu ve çevre yaklaşımıyla da örtüşüyor.

ÜCRETSİZ ONARIM VE DEĞİŞİM

Buzdolaplarındaki DIT kompresörlerine ve çamaşır makinelerindeki DIT motorlarına 20 yıl garanti sunan Samsung, oluşan kompresör ve motor arızalarında ürünleri, ücretsiz onarıyor ya da değişimini sağlıyor. Ürünlerde arıza veya sorun meydana geldiğinde ise Samsung Yetkili Servisleri, bir ila dört gün içinde onarımı tamamlayarak ürünü müşterilere teslim ediyor.

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