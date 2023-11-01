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        Haberler Yaşam Beyaz Nil'in doğduğu göl: Victoria

        Beyaz Nil'in doğduğu göl: Victoria

        Uganda'da bulunan ve Beyaz Nil'in doğduğu Victoria Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:04
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        Uganda, Kenya ve Tanzanya arasında sınır olan Victoria Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

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        Uganda’ya bağlı Jinja şehrindeki sahillerinde Victoria Gölü'ne özgü sürüngenler ve pek çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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        Göl içerisindeki turistik tekne gezilerine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

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        Göl çevresinde çoğunluğunu Avrupalıların işlettiği pek çok turistik tesis bulunuyor.

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        #victoria gölü
        #Beyaz Nil
        #haberler
        #uganda
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