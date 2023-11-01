Beyaz Nil'in doğduğu göl: Victoria
Uganda'da bulunan ve Beyaz Nil'in doğduğu Victoria Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
Uganda, Kenya ve Tanzanya arasında sınır olan Victoria Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.
Uganda’ya bağlı Jinja şehrindeki sahillerinde Victoria Gölü'ne özgü sürüngenler ve pek çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Göl içerisindeki turistik tekne gezilerine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Göl çevresinde çoğunluğunu Avrupalıların işlettiği pek çok turistik tesis bulunuyor.