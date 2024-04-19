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        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine "yorum yok"

        Beyaz Saray'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine "yorum yok"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine ilişkin, "Şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:45
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        Beyaz Saray, "yorum yok" dedi
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        Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırı haberlerini değerlendirdi.

        ABD'li sözcü, "Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin sorularınız olduğunu biliyorum ancak şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok." diye konuştu.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da konuyla ilgili gündüz bir yorum yapmadığını ancak olayı takip ettiklerini belirten Jean-Pierre, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesini istemediklerini vurguladı.

        BLİNKEN'DAN "SALDIRIDA DAHİLİMİZ YOK" AÇIKLAMASI

        Öte yandan, İtalya'da G-7 Zirvesi'nde katılan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in İran'a yönelik son saldırı haberlerine ilişkin, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmayacağım ancak bu saldırılarda bir dahlimiz yok." açıklamasını yapmakla yetindi.

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        Odak noktalarının Gazze'deki krizin çözümü olduğunu ve İran'a karşı İsrail'e tam destek verdiklerini kaydeden Blinken, Refah'taki duruma ilişkin de kendi pozisyonlarını dile getirdi.

        Blinken, İsrail'in saldırmaya hazırlandığı kaydedilen Refah'ta halen 1,4 milyon insanın bulunduğunu ve bu sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

        Blinken, kente sığınmış Filistinlilerin can güvenliğine ilişkin atılması gereken adımlar olduğuna işaret ederek, "Refah'ta kapsamlı bir askeri operasyonu destekleyemeyiz." şeklinde konuştu.

        İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI

        İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

        Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

        İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İranlı yetkililer henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

        Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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