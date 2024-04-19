Beyaz Saray'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine "yorum yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırı haberlerini değerlendirdi.

ABD'li sözcü, "Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin sorularınız olduğunu biliyorum ancak şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da konuyla ilgili gündüz bir yorum yapmadığını ancak olayı takip ettiklerini belirten Jean-Pierre, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesini istemediklerini vurguladı.

BLİNKEN'DAN "SALDIRIDA DAHİLİMİZ YOK" AÇIKLAMASI

Öte yandan, İtalya'da G-7 Zirvesi'nde katılan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in İran'a yönelik son saldırı haberlerine ilişkin, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmayacağım ancak bu saldırılarda bir dahlimiz yok." açıklamasını yapmakla yetindi.

REKLAM Odak noktalarının Gazze'deki krizin çözümü olduğunu ve İran'a karşı İsrail'e tam destek verdiklerini kaydeden Blinken, Refah'taki duruma ilişkin de kendi pozisyonlarını dile getirdi. Blinken, İsrail'in saldırmaya hazırlandığı kaydedilen Refah'ta halen 1,4 milyon insanın bulunduğunu ve bu sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti. Blinken, kente sığınmış Filistinlilerin can güvenliğine ilişkin atılması gereken adımlar olduğuna işaret ederek, "Refah'ta kapsamlı bir askeri operasyonu destekleyemeyiz." şeklinde konuştu.