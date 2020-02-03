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Bulut Kutlu'nun haberine göre, Ahmet Abay'ın tedavisi için Batman Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya kapsamında yaklaşık 2.5 milyon lira toplandı. Kampanyaya Batman Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere Batman’daki iş adamları sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve birçok kesim tarafından destek verildi. Ahmet, ailesi ile birlikte tedavi olmak için Ankara’ya gitti.

Baba İhsan Abay, yardım konusunda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gittiklerini ifade eden Abay, "Oğlum için şu ana kadar 2.5 milyon lira para toplanmış, geri kalan 500 bin lira da inşallah en kısa zamanda toplanır. En az 10 aylık tedavi süreci ilaç verecek şekilde toplandı. Gerçekten Allah bu halktan razı olsun, Batman Valimiz ve bütün yetkililer, halk ve öğrenciler kimin elinden ne geldiyse kesinlikle herkesin yapabileceğini yaptığına inanıyorum. Ben halka güvenerek çocuğumun tedavisine tüm para tamamlanmadan başlayacağım. Bu halkın böyle kenetlendiğini gördükten sonra paranın toplanacağından endişem kalmadı. Halkımıza güveniyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da bu ilacı gerçekten iyi, fayda getirecekse en kısa zamanda ödeme kapsamına alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Abay, oğlu için tüm vatandaşlardan da dua istedi.