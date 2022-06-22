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Haberler Sağlık Beyinde Pıhtı Atması Nedir, Neden Olur? - Beyinde Pıhtı Atması Belirtileri ve Tedavisi
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Beyinde pıhtı atması nedir, neden olur? Beyinde pıhtı atması belirtileri ve tedavisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınlar, sağlıksız beslenme, son zamanlarda hızla yükselen obezite ve bunun gibi gündelik hayatın içinde farkında olmadığımız pek çok etken insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakmaya devam ediyor. Ailesinde ileri yaşta insanlar olanların da çok iyi bileceği gibi kalp ve damar sağlığı gündelik hayattaki pek çok değişkenden kolaylıkla etkilenebiliyor. Özellikle kolesterol, yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı gibi beslenme tarzıyla büyük oranda etkili olan hastalıklara sahip olanlar, kalp ve damar sağlığı açısından daha riskli grupta yer aldığından bu alanda ortaya çıkan hastalıklara daha kolay yakalanabiliyorlar. Kalp ve damar sağlığına bağlı olarak ortaya çıkan ve aslında hayati öneme sahip olan hastalıklardan biri de beyinde pıhtı atması.

Beyinde Pıhtı Atması Nedir, Neden Olur? - Beyinde Pıhtı Atması Belirtileri ve Tedavisi
Beyinde pıhtı atması belirtileri
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Ailesinden birine beyinde pıhtı atması teşhisi koyanlar bilir, bir anda gelen bir felç nedeniyle beyinde pıhtı atması oldukça tedirgin edici bir hastalıktır. Kalp damar sağlığı ile ilişkili olsa da beyindeki işleyişe ciddi oranda etki eden beyinde pıhtı atması tanımını anlamlandırmak ilk etapta kolay olmayabilir. Gelin, Beyinde Pıhtı Atması Neden Olur ve Tedavisi Nasıl sorularını birlikte cevaplandıralım...

Beyinde Pıhtı Atması Nedir?

Vücudumuzun damar ağlarıyla örülü olduğunu biliyoruz. İşte bu damarların içinde bazıları da beyni beslemekle görevlidir. İşte beyni beslemekle görevli olan bu damarların, emboli etkisiyle tıkanması, beyinde pıhtı atmasına neden olur ve bu durum halk arasında genellikle “inme” olarak da anılır.

Eğer beyinde pıhtı atması tedavi edilmezse bu hasta için tehlikeli bir süreci başlatır ve bu durumun felç oluşumuna bile neden olabilir. Üstelik tehlike bununla da sınırlı değil. Eğer beyinde pıhtı atması iyileştirilmezse kalpte kapakçık meydana gelmesinin neden olacağı enfeksiyonlara ve tümörlere davetiye çıkarılmış olur.

Beyinde Pıhtı Atması Neden Olur?

Özellikle hayati öneme sahip olması nedeniyle Beyinde Pıhtı Atması Nasıl Olur sorusu bu hastalığa dair en ok merak edilen sorulardan biridir. Beyinde pıhtı atmasına pek çok hastalık sebebiyet verebilir. Özellikle ileri yaşta hastalarda sık sık görülen yüksek kolesterol,

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar beyinde pıhtı atmasına zemin hazırlamaktadır.

Bunun yanında eğer kalp kapakçıklarında beyinde pıhtı atmasına neden olabilecek enfeksiyon bulunuyorsa ya da beyin damarlarında yağ biriktiyse o zaman da beyinde pıhtı atmasına rastlanabilir.

Beyinde Pıhtı Atması Belirtileri Nedir?

  • Sık sık kollarınızda ve bacaklarınızda bir tutulma, felç inmiş gibi bir hissizlik meydana geliyorsa
  • Duyu kayıpları yaşamaya başladıysanız
  • Görüş kaliteniz düştüyse ya da direkt görme kayıpları meydana gelmeye başladıysa
  • Konuşma bozuklukları meydana gelmeye başladıysa
  • Hiçbir neden yokken bilinciniz durduğunu, unuttuğunuzu ve anlamadığınızı fark ettiyseniz bir hekime görünmeniz gerekmektedir.

Beyinde Pıhtı Atması Öldürür Mü?

Beyinde pıhtı atması oldukça ağır ve tehlikeli bir hastalıktır. Pek çok yaşamsal fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebildiği gibi ileri durumlarda ya da tedavi edilemediği durumlarda bazen ölüme sebebiyet verebilir.

Beyinde Pıhtı Atması Düzelir Mi?

Beyinde pıhtı atması hastalığı özellikle erken tanı koyulduğu zaman kontrol edilebilir ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Erken tanı için belirtiler dikkat edilmeli ve sık sık hekim kontrolüne girilmelidir.

Beyinde Pıhtı Atması Tedavisi Nedir?

Eğer beyinde pıhtı atması tanısı konduysa ve tedavi sürecine girildiyse öncelikle düzenli ve dengeli bir yaşam tarzına geçiş yapılması gerekir. Çünkü hastalığın ilerlememesi için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Bu tanı karşısında özellikle tansiyon hastaları ile şeker hastalarının diyet programına sadık kalması oldukça önemlidir.

Tedavinin bir parçası olarak bol bol hareket edilmesi ve düzenli spor yapılması tavsiye edilir. Spor ve etkili diyetin yanında elbette önemli olan bir diğer konu da bol bol su içmek olacaktır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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