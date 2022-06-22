Böbrek Taşı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Düşer? - Böbrek Taşı Belirtileri ve Tedavisi

Böbrek taşı belirtileri 0:00 / 0:00

Böbrek taşı özellikle erkeklerde sık görülür ve dünyada da en çok rastlanılan hastalıklardan biridir. Böbrek taşının ilk belirtileri 30 yaş itibarıyla kendini gösterir. Yüksek tansiyonu ve obezite gibi sorunları olan kişiler de daha sık rastlanılan böbrek taşı farklı büyüklüklerde meydana gelebilir. Doğal yollar ile böbrek taşı düşebileceği gibi tıbbi müdahalede gerekebilir. Peki, böbrek taşına ne iyi gelir?

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek taşı nedir ve böbrek taşı neden olur? sorusu kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. Kanı temizlemeye ve zararlı maddeleri idrar yoluyla atmayı sağlayan böbrek hayati organların başında gelir. Bu kan temizleme sırasında tuzlar ve mineraller sert tortulara dönüşerek böbrekte taş oluşumuna yol açar.

Böbrek Taşı Belirtileri

Böbrek taşının en belirgin belirtileri arasında ağrı gelir. Bu ağrılar genel olarak sırtta, kaburga bölgesinin alt tarafında meydana gelir. Böbrek taşının ağrısı ilerleyen süreçte alt karın bölgesinde de kendini gösterebilir.

Böbrek taşı ile birlikte idrar yapıldığı sırada acı ve yanma hissi meydana gelir.

Mide bulantısı böbrek taşı belirtileri arasında yer alır.

İdrarda kötü koku ve renginde koyuluk da böbrek taşının belirtileri arasında bulunur.

İleri dönem böbrek taşında idrar da kan da görülmektedir.

İdrara çıkma sıklığı artış göstermektedir. Kişi daha sık idrara çıkar.

Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer?

Böbrek ağrısı dayanılmaz boyutlarda meydana gelebilir. Bu süreçte kişiler doğal yollar ile ağrıyı hafifletmeye çalışır. Bu yüzden ilk olarak içilen su miktarı arttırılmalıdır.

Limon ve zeytinyağı tüketimi de böbrek taşını düşürmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Mısır püskülü ve ayrık otu böbrek taşını düşürmede ve ağrıyı azaltmada yardımcı olan bitkilerdir. Bu yüzden suyunun tüketilmesi önerilir.

Kiraz sapı da böbrek taşında ağrıyı azaltmak için tercih edilebilir.

Böbrek Taşı Nasıl Düşer?

Böbrek taşı düşürmede farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler taşın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Küçük çaptaki böbrek taşının düşürülmesinde kullanılan yöntemler:

Fazla su tüketimiyle küçük boyuttaki taşların idrar yolu ile atılması sağlanır.

İlaç tedavisi uygulanabilir.

Büyük çaptaki böbrek taşlarını düşürmede kullanılan yöntemler:

Eğer böbrek taşları idrar yolundan geçemeyecek kadar büyük ise SWL adı verilen ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması sağlanır. Bunun yanı sıra üreteroskopi de böbrek taşlarını kırmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Üreteroskopi 2 cm’den büyük olan böbrek taşlarını kırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Eğer böbrek taşı büyükse cerrahi uygulamalar tercih edilir. Bunlardan biri açık böbrek ameliyatıdır. Bu az tercih edilen bir ameliyat yöntemidir. Sırtta açılan bir kesi ile böbrek taşı temizlenir.

Böbrek Taşı Düşürme Belirtileri

Böbrek taşının düşürülmesi sırasında oldukça yoğun ağrılar meydana gelmez. Eğer sırt ya da alt karın bölgesinde ağrılar azalmaya başladıysa, idrar yaparken acı ve yanma hissi azaldıysa, idrar renginde normale dönüş yaşanıyorsa bu böbrek taşının düşmeye başladığının belirtisidir. Eğer bu şikayetlerin tamamı ortadan kalkmış ise böbrek taşının tamamen düştüğü anlaşılabilir.