        Beykoz'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Beykoz'da orman yangını

        Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangında ormanın başka bir bölgesinde alevler yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 22:03 Güncelleme:
        İstanbul Beykoz'da Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

        Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakasının farklı yerlerinden de görüldü.

        İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beykoz ilçesi Kılıçlı Mahallesindeki ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Yangının itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındığı kaydedilirken ormanın farklı bir bölgesinde yeniden alevlerin yükseldiği görüldü.

        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

