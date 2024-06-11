Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!

        İstanbul Beykoz'da, huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan personel Mehmet Şakir Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Huzurevindeki şiddet görüntüleri, cep telefonu kamerasına da yansımıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde, Beykoz Kavacık'ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. İddiaya göre; hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan A.G., İ.Y., ve D.A.Ç.'ye şiddet uyguladı.

        VATANDAŞ GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİ

        Bu anlara ilişkin görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışmada huzurevine giden polis ekipleri tarafından mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı. Polis ekipleri, hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö.'yü, Kavacık'ta gözaltına aldı.

        REKLAM

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

        "İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR"

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir.

        "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #huzurevi şiddet
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!