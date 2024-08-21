Beylikova'ya araç takviyesi

Eskişehir'in Beylikova Belediyesi ve kooperatifine kazandırılan yeni araç ve ekipmanlar için tören düzenlendi. Törene, Beylikova’da Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak’ın öncülüğünde, Kaymakam Batuhan Bayrak, bazı kamu görevlileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye ve kooperatif personeli ile Beylikova halkı katıldı.

İlçenin tarım alt yapısının güçlendirilmesi için ilaçlama kamyoneti, sinek ilaçlama makinesi, pulluk ve goble tarım aleti hizmete sunuldu. Yeni ilaçlama aracı, ilçeye bağlı tüm köylere hizmet verirken, mevcut araç ise ilçe merkezinde kullanılacak.