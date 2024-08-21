Beylikova'ya araç takviyesi

Beylikova Belediyesi'ne yeni araç ve ekipman takviyesi
Eskişehir Beylikova Belediyesi'nin yeni araç ve ekipmanları düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, tarım altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi
Eskişehir'in Beylikova Belediyesi ve kooperatifine kazandırılan yeni araç ve ekipmanlar için tören düzenlendi. Törene, Beylikova’da Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak’ın öncülüğünde, Kaymakam Batuhan Bayrak, bazı kamu görevlileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye ve kooperatif personeli ile Beylikova halkı katıldı.
İlçenin tarım alt yapısının güçlendirilmesi için ilaçlama kamyoneti, sinek ilaçlama makinesi, pulluk ve goble tarım aleti hizmete sunuldu. Yeni ilaçlama aracı, ilçeye bağlı tüm köylere hizmet verirken, mevcut araç ise ilçe merkezinde kullanılacak.
Ayrıca, kooperatife kazandırılan iki adet çift çeker traktör, tarım, silaj paketleme ve yem dağıtımı gibi işlerde hizmet verecek. Belediye ile kooperatif arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince, traktörler belediyeye ait tarım arazilerinde de kullanılabilecek.
Başkan Hakan Karabacak, Beylikova'nın tarım altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan yatırımın, ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.