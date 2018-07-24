Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece eğlendikten soran sabah erken saatlerde evlerine gitmek isteyen biri 26 diğeri 27 yaşında iki kadın trafik ışıklarında beklemeye başladı. İHA'nın haberine göre, kadınlardan bir tanesi, yayalar için yeşil ışığın yanmasını beklemeyerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada hızlı bir şeklide gelen otomobil kadına çaptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savruldu. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü acılar içinde yerde yatan kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Öte yandan, otomobil sürücüsü de yaralı kadını yalnız bırakmadı. Sürücü ambulansa binerek hastaneye gitti. Yaşanan kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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