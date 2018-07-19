Beyonce hamile mi?

Rapçi eşi Jay-Z ile dünya turuna çıkan ABD'li şarkıcı Beyonce'nin yeniden hamile olduğu iddia edildi. Hayranları, konserlerine devam eden şarkıcının 36 yaşındaki şarkıcının görüntülerini sosyal medyada paylaşarak ''Bayan Carter tekrar hamile'' yorumunu yaptı