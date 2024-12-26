Beyonce kızı Blue Ivy ile birlikte sahneye çıktı

Beyonce, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) devre arası şovu için sahneye çıktı. Netflix'in ilk NFL Noel yayınında performans sergileyen 43 yaşındaki şarkıcı, eşi Jay-Z hakkında ortaya atılan cinsel saldırı suçlamalarından sonra ilk kez seyirci karşısına çıkmış oldu.

Beyonce, mart ayı sonunda çıkardığı 'Cowboy Carter' adlı albümünden şarkıları seslendirdi. Böylece ödüle doymayan yeni albümünün hit parçalarını ilk kez canlı seslendirmiş oldu.