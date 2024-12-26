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        Haberler Dünyadan Beyonce kızı Blue Ivy ile birlikte sahneye çıktı - magazin haberleri

        Beyonce kızı Blue Ivy ile birlikte sahneye çıktı

        Beyonce, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) devre arası şovunda sürprizlerle dolu bir sahne performansı sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:36
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        Beyonce, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) devre arası şovu için sahneye çıktı. Netflix'in ilk NFL Noel yayınında performans sergileyen 43 yaşındaki şarkıcı, eşi Jay-Z hakkında ortaya atılan cinsel saldırı suçlamalarından sonra ilk kez seyirci karşısına çıkmış oldu.

        Beyonce, mart ayı sonunda çıkardığı 'Cowboy Carter' adlı albümünden şarkıları seslendirdi. Böylece ödüle doymayan yeni albümünün hit parçalarını ilk kez canlı seslendirmiş oldu.

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        Houston'daki NRG Stadyumu'nda, Baltimore Ravens ile Houston Texans takımları arasında oynanan maçın devre arasında sahneye çıkan Beyonce, gösterişli bir sahne performansı gerçekleştirdi.

        Beyaz kıyafet seçen Beyonce'ye sahnede eşlik eden dansçılar ve müzisyenler de beyazlar içindeydi.

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        Beyonce'nin sahne performansı esnasında sürpriz anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı, 12 yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte aynı sahneyi paylaşarak dans koreografisini birlikte gerçekleştirdi.

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        Devre arası konserinde sahneye bir noktada Tanner Adell, Tiera Kennedy, Reyna Roberts ve Brittney Spencer da çıkarak Beyonce ile birlikte şarkı söyledi. Bu isimler, Beyonce'nin ünlenmesini sağlayan Destiny's Child grubunun üyeleriydi.

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        Beyonce'nin eski grup arkadaşlarıyla sürpriz buluşması, hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyadan beğeni mesajları yağdı.

        #Beyonce
        #blue ivy
        #konser
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