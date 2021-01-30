Beyonce'nin acı günü

Kuzey ve Yıldız özgürlüğüne nasıl kavuşacak?

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Amerikalı şarkıcı Beyonce, 'Kordone' sahne adını kullanan rapçi kuzeni Martell Derouen'in vefatıyla sarsıldı. Rapçinin San Antonio'daki dairesinde silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

'The Orchard' adlı kaydıyla tanınan Derouen'in cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtildi. Yerel basın, polisin olayla ilgili olarak 21 yaşındaki Sasha Skare adında bir genç kadını aradığını açıkladı.

Bölgede bir stüdyo sahibi olarn Brian Mitchel, 34 yaşında ve evli olan Derouen'i 'nazik bir adam' olarak tanımladı.

Mitchell, yerel basına yaptığı açıklamada Martell Derouen'in, kariyerinde yükselmek için kuzeni Beyonce'nin adını hiç kullanmadığını dile getirdi.

Evli olan Derouen'in eşinin ise 'Kocam bunu hak etmedi' dediği öğrenildi.