Sanatın her alanını değerlendiren BET Ödülleri geçtiğimiz akşam sanal ortamda gerçekleştirilen etkinlik ile sahiplerini buldu. Ödül alanlar ve verenler, törene internet üzerinden görüntülü bağlanarak katıldı. Geceye damga vuran isimler isei şarkıcı Beyonce ve kızı Blue Ivy oldu.
Amerikalı şarkıcının 8 yaşındak kızı Ivy, ilk BET ödülünü aldı. Blue Ivy, annesi ile birlikte yazdığı 'Skin Girl' şarkısı ile 'BET HER' ödülünün sahibi oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, kızını adeta şöhret olma yolunda yetiştiriyor.
"HEPİMİZE İLHAM VERİYORSUN"
Beyonce, BET Ödülleri'nde İnsancıllık Ödülü'nü ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'dan aldı. Obama, şarkıcının aktivizmini vurgulayarak, "Bana ve hepimize ilham veriyorsun" dedi.
"SESİNİZ DUYULDU"
Şarkıcı, konuşmasında ödülünü ırk eşitliği için yürüyenlere adadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Sesiniz duyuldu ve sizden öncekilere çektikleri zorlukların boşa olmadığını gösterdiniz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var ve bu da, oy vermek. Hepinizi harekete geçmeye çağırıyorum. Değişmeye ve ırkçı eşitsiz sistemi değiştirmeye devam. Hayatınız buna bağlıymış gibi oy vermelisiniz, ki zaten buna bağlı.
İŞTE 2020 BET KAZANANLARI
YILIN ALBÜMÜ
Please Excuse Me For Being Antisocial, Roddy Ricch
EN İYİ KADIN R&B/POP ŞARKICISI
Lizzo
EN İYİ ERKEK R&B/POP ŞARKICISI
Chris Brown
EN İYİ GRUP
Migos
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Chris Brown Ft. Drake, No Guidance
EN İYİ ERKEK HİP HOP ŞARKICISI
DaBaby
EN İYİ KADIN HİP HOP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion
YILIN KLİBİ
DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend, Higher
YILIN KLİP YÖNETMENİ
Teyana "Spike Tee" Taylor
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Roddy Ricch
DR. BOBBY JONES EN İYİ GOSPEL/İLHAM VERİRİCİ MÜZİK
Kirk Franklin, Just for Me
EN İYİ FİLM
Queen & Slim
EN İYİ KADIN ŞARKICI
Issa Rae
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Michael B. Jordan
GENÇ YILDIZ
Marsai Martin
YILIN SPOR KADINI
Simone Biles
YILIN SPOR ERKEĞİ
LeBron James
BET HER ÖDÜLÜ
Beyoncé ft. Blue Ivy, WizKid & Saint Jhn, Brown Skin Girl
SEYİRCİ ÖDÜLÜ
Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj, Hot Girl Summer
EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI
Burna Boy (Nijerya)
SEYİRCİNİN SEÇİMİ: EN İYİ YENİ ULUSLARARASI SANATÇI
SHA SHA (Zimbabve)
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