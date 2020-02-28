Beypazarı kurusu nasıl yapılır? Ankara’nın meşhur olan Beypazarı kurusu kıtır kıtır lezzetiyle çay eşliğinde afiyetle tüketebilmeniz için geliyor.
Beypazarı Kurusu Malzemeler:
- 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 bardak ılık süt
- 2 tatlı kaşığı kuru maya
- 2 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı mahlep
- 4,5 bardak un
Beypazarı Kurusu Yapılışı:
- Hamurun bütün malzemelerini bir kabın içerisinde karıştıralım. Tarifte belirtilen miktarda un koyduğunuz halde hamur ele yapışan bir kıvamdaysa yarım bardak un ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından 2,5 saat kadar dinlenmeye bırakın.
- Hamurunuzdan elma büyüklüğünde parçalar alın.
- Düz bir zemin üzerinde simit yapar gibi yuvarlayın. Çok kalın veya ince olmasın.
- Yuvarladığınız hamuru baklava dilimi şeklinde kesin.
- Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
- Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. 25 dakika oda ısısında hamurunuzu mayalayın.
- Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırının içinde üzerleri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan hamurunuzu 25 dakika kadar soğumaya bırakın.
- Fırınınızın ısısını 120 dereceye getirip kurabiyelerinizi tekrar fırına koyun.
- 1 saat boyunca fırında durması gerekir içini tamamen çekip kuruması için.
- Fırını kapattıktan sonra kapağını hiç açmadan 6 saat kadar bekletin.
- Servis edilmeye hazır. Hava almayan bir poşet içerisine koyduğunuzda 4-5 ay tazeliğini kaybetmeden kalır.
- Evinizden hiç eksik etmek istemeyeceğiniz lezzeti yapımı işte bu kadar. Afiyet olsun.
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