        Beyşehir'de iki mevsimin güzelliği bir arada yaşanıyor

        Beyşehir'de iki mevsimin güzelliği bir arada yaşanıyor

        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü çevresinde ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler kendini gösteriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:03 Güncelleme:
        İki mevsim aynı manzarada!

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Torosların uzantısı 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı, Beyşehir Gölü Havzası'nı kuzey ve batı yönlerinden çevreliyor.

        Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağ, eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsüyle dikkati çekiyor.

        Beyşehir Gölü'nün adalarında yeşil çayırlar kendini gösterirken, çiçek açan ağaçlar ile zirvelerdeki kar örtüsünün oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

        Sisli dağları, geniş çayırları ve göl üzerindeki adalarıyla dikkat çeken bölge güzel görüntüler sunarken, Kurucuova Mahallesi açıklarındaki iki ada çevresinde uçuşan martı sürüleri doğaya ayrı bir hareket katıyor.

        DOĞANIN TÜM RENKLERİNİ YANSITIYOR

        Göl havzasında Adaköy Mahallesi'nin arazilerinde açan laleler de Anamas Dağı'nın karlı manzarasıyla kırmızı, beyaz, yeşil ve maviyi buluşturdu.

        Bölge, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle özellikle fotoğrafçılar için de eşsiz manzaralar oluşturuyor.

        Bölgeye ulaşımı sağlayan Beyşehir-Yeşildağ güzergahında 55 kilometrelik yol ise göl manzarası eşliğinde yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor.

        Öte yandan Pınargözü Mağarası, Adaköy ve Yenişarbademli çevresindeki derelerin debisinde artış yaşandı, bu su kaynakları Beyşehir Gölü'nü besliyor.

        BİR TARAFTA KIŞ, BİR TARAFTA İLKBAHAR YAŞANIYOR

        Beyşehir Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, dağın zirvesinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu belirtti.

        Bölgenin bir tarafında kış bir tarafında ilkbahar mevsimi yaşandığını ifade eden Büyükkafalı, "Yüksek kesimlerde kar var, aşağıda ağaçlar çiçek açtı. Bölgemiz doğal güzellikleri açısından çok zengin. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Göldeki su durumu da iyiye gidiyor. 'Beyşehir Gölü öldü.' söylemleri doğru değil. Su tasarrufuna dikkat eder ve yeterli yağış alırsak daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Zil onlarsız çaldı!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kabine toplanıyor
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
