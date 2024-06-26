Beyza isminin anlamı nedir? Beyza ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Beyza isminin analizi

Yeni doğan çocuklara isim koyma süreci, çoğunlukla doğumdan öncesinde düşünülür. Bu noktada çiftlerin aklında birçok isim seçeneği vardır ve hangisinin çocuklarına daha çok yakışacağını düşünmeye epey bir zaman harcarlar. Bu noktada sizin önünüze Beyza ismi düştüyse ve bu isim ile ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz. Beyza isminin analizi nedir? Özellikleri neler?

BEYZA İSMİNİN ANLAMI

Beyza isminin anlamı “beyaz ve lekesiz” şeklindedir. İsme ait diğer manalar ise aşağıda derlenmiştir;

Balık yumurtası

Çok (en, pek) beyaz

Yumurta

Sevilen, değer verilen ve el üzerinde tutulan

Cennette yer alan altıncı bahçenin ismi Ülkemizde bu ismi kullanan 86.921 kişi olduğu bilinir. Diğer istatistikler ise aşağıda derlenmiştir; İzmir: 3.787 kişi,

Ankara: 6.696 kişi,

İstanbul: 17.387 kişi. Beyza adını taşıyan kişilerin, tıpkı diğer insanlarda olduğu gibi benzer özellikleri taşıdığı bilinir. Arapça kökene sahip olan Beyza isminin ülkemizde birçok kız çocuğuna sevilerek tercih edildiği bilgisini göz önünde bulundurarak siz de bebeğinize bu adı verebilirsiniz. Beyza adına sahip insanların çoğunlukla mücadeleci yönüyle öne çıkması tesadüf değildir. Bu insanlar, özellikle hüzün dolu anılar biriktirmesiyle de dikkat çeker. Ayrıca duygusal hikâyeleri ve içerikleri çok severler. Öte yandan bu kişilerin planlı ve organizasyonu seven yapıları dikkat çekicidir. Bu insanların önsezili yönü de dikkat çekicidir. Bilim ve ilime aynı anda ilgi gösterebilir ve bilgi almaya her şeyden fazla önem verirler. Ayrıca Beyza ismindeki kişiler için başarılı olmak oldukça önemlidir.

BEYZA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Söz konusu ismin kökeninin Arapça olması, ebeveynleri “Beyza Kur’an’da geçiyor mu?” sorusuna iter. Bilinenlere göre söz konusu isim, İslam dinince kutsal kitap kabul edilen Kur’an’da Araf Suresi 108. Ayet ve Neml Suresi 12. Ayette geçer. Bu noktada bu ismin kız çocuklarına verilmesinin caiz kabul edildiği de söylenebilir. BEYZA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR? Bunların yanı sıra akıllara “Beyza isminin analizi nedir?” sorusu geliyor olabilir. İşte isme ait harf analizi;