Beyza öğretmen okuldaki tek öğrencisine arkadaş oldu

"SOBANIN ETRAFINDA OTURARAK KİTAP OKUYORUZ"

Öğrencisiyle sınıfta sohbet ettiğini, dersin verimli geçmesi için etkinlikler hazırladığını anlatan Mukan, şöyle konuştu:

"Derslerimiz bittiğinde sobanın etrafında oturarak kitap okuyoruz, film izliyoruz. Tek olması sayesinde sanki özel ders alıyormuş gibi hissediyor. Sıkılmaması için onunla ilgilenmek zorundayım. Birçok etkinlik yapıyorum. Okulda arkadaşları olsa daha iyi olurdu. İlgisini canlı tutmak için daha fazla çaba gösteriyorum. Soba yakma konusunda da deneyim kazandım. Sabahları sobayı yakıyoruz. Bazen sobada su kaynatıyoruz bazen de yemeğimizi yapıyoruz. Kış günleri de güzel ve geçiyor. Soğuk olduğunda etkinlikleri sınıfta yapıyoruz. İki arkadaş gibi zamanımızı geçiriyoruz."