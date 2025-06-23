Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
Bartın'da, 2 komşu arasında çıkan kavgada 40 yaşındaki M.K., beyzbol sopasıyla; 35 yaşındaki İ.Ö. de silahla yaralandı. Tabancayı ateşleyen M.K. tedavisi sonrası gözaltına alınırken, durumu ağır olan İ.Ö.'nün tedavisi sürdüğü öğrenildi
Bartın'da olay, saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne giden M.K. (40) ile aralarında husumet bulunan komşusu İ.Ö. (35) tartışmaya başladı.
BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İ.Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile M.K.'ye saldırdı.
SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU
Yaralanan M.K., kendisine saldıran İ.Ö.’yü tabancayla göğsünden vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İ.Ö. ve M.K, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ağır yaralanan İ.Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.