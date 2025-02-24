Bianca Censori, bu kez kendini çarşafla örttü

Grammy Ödülleri'ndeki dudak uçuklatan gösterilerinin ardından Kanye West'in eşi Bianca Censori, tam bir ilgi budalası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bianca Censori, 25 milyon dolarlık filmlerinin gösterimine giderken, yine görünümleriyle şaşırttı. Tabii bu defa, Grammy kırmızı halısında tamamen çıplak çıkan Censori, üstünü siyah bir çarşaf benzeri örtüyle kapatırken objektiflere yansıdı.