AA

Çorum'da 1. Amatör Küme karşılaşmasında sarı kart gördükten sonra teknik direktör tarafından oyundan alınan ve soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya geri dönen futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Ulukavakspor'dan yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun davranışının kulüp tarafından tasvip edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Ulukavakspor kulübü olarak, kulübümüzün 08.01.2023 tarihindeki İskilipspor-Ulukavakspor müsabakasının ikinci yarısında meydana gelen olaylardan sonra söz konusu futbolcunun kulübümüzle alakası kalmamıştır. Yapılmış olan ferdi davranışı şiddetle kınıyoruz. İskilipspor-Ulukavakspor müsabakasında futbolcunun ferdi olarak yaptığı davranış şeklini kulüp olarak tasvip etmiyoruz. Muhtemel bir olayın önlenmesi için kulüp yöneticimiz ve kulüp oyuncularımız olarak emniyet kuvvetlerine yardımcı olduk. Biz Ulukavakspor Kulübü olarak her zaman fair play'in yanındayız. Sporun dostluk, kardeşlik vurgusunu her zaman savunduk, savunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor ile Ulukavakspor'un, 8 Ocak'ta İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'ndaki karşılaşmasında iki rakip futbolcu arasında gerginlik çıkması nedeniyle maçın hakemi iki futbolcuya sarı kart göstermişti. Ulukavakspor teknik heyeti, sarı kart gören futbolcu Kadir Karaköse'yi oyundan alarak, soyunma odasına göndermiş, Karaköse karşılaşmanın 57. dakikası oynanırken elinde bıçakla sahaya dönerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istemişti. Sahada görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Karaköse, gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmüş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.